Delitti in famiglia lo psicologo Marzocchi | Spinti dall’analfabetismo emotivo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La strage di Paderno Dugnano ha scosso tutti. Le notizie, gli aggiornamenti e i dettagli sul diciassettenne che nella notte fra il 31 agosto e il 1° settembre ha ucciso a coltellate il padre, la madre e il fratellino, inevitabilmente, hanno colpito l’opinione pubblica. A porre profondi spunti di riflessione sono le parole con cui ha motivato il compimento di questa tragedia. Come hanno riferito quotidiani e tv, parlando con gli inquirenti e gli investigatori, il giovane ha affermato: “Mi sentivo un corpo estraneo nella mia. Oppresso. Ho pensato che uccidendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio. Me ne sono accorto un minuto dopo: ho capito che non era uccidendoli che mi sarei liberato”.