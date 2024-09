Crisi nelle RSA | famiglie in difficoltà liste d’attesa raddoppiate e costi insostenibili Focus ad ottobre sulle politiche per anziani

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tanti: assedio Rsa,in grande. Adil primodella terza e quarta età, quella un’occasione di confronto “In Toscanadi attesain Toscana. Ad Arezzo + 30%. Sistema da cambiare” “di attesain Toscana e + 30% ad Arezzo, ma non solo: pochi posti e troppo cari, consempre più ine rette che possono sfiorare anche i 4mila euro se non ci sono le compartecipazioni regionali e comunali. Compartecipazioni che sono sempre più onerose e ricadonofinanze pubbliche in un vortice che, in Toscana, appare sempre più senza controllo. Adesso è sotto gli occhi di tutti che questo sistema rischia il collasso producendo iniquità e profonde ingiustizie sociali.