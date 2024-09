Conta più lo show o la salute? L' Nfl si interroga sui guardian caps

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La sicurezza non è uno slogan. It’s a way of life. Anche se il tuo lavoro è il placcaggio e la mischia la tua call quotidiana. L’Nfl si scopre attenta alla. Il gioco maschio va bene, purché non abbia conseguenze. Cosa fare? Kylen Granson, tight end degli Indianapolis Colts, ha indossato un caschetto protettivo imbottito durante tutta la preseason. Si chiamanocap, servono per limitare il problema delle commozioni cerebrali. “A un certo punto la gente pensava che le cinture di sicurezza fossero fottutamente stupide", ha detto Granson a The Athletic. “Perché non dovrei indossarle? Solo perché sembrano ridicole? Penso che lae la sicurezza siano più importanti dell'estetica". Venerdì 6 settembre ci sarà il via della stagione regolare, ma da giorni il dibattito tiene banco in America.