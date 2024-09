Come finisce il film L’ultima eclissi | la scioccante rivelazione su Dolores

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, termina con lacheClaiborne, interpretata da Kathy Bates, non ha ucciso sua datrice di lavoro Vera Donovan,inizialmente sospettato. In realtà, Vera si era suicidata el’aveva aiutata a rendere la sua morte più dignitosa. La figlia di, Selena (interpretata da Jennifer Jason Leigh), alla fine comprende il sacrificio e il coraggio di sua madre. Viene inoltre rivelato cheaveva ucciso suo marito violento, Joe, anni prima, dopo aver scoperto che aveva abusato di Selena. La morte di Joe era stata orchestrata in modo da sembrare un incidente durante un’solare, il che spiega il titolo del. Alla fine, madre e figlia si riconciliano, con Selena che finalmente accetta la verità sul passato e il perché delle azioni di sua madre.