Avversarie d’Eccellenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Riguardo il campionato di Eccellenza dopo aver presentato gli acquisti di tre provinciali, passiamo in rassegna il mercato in entrata di altre tre compagini. Atletico Centobuchi. La new-entry ha confermato l’allenatore Salvatore Fusco e ha confermato giocatori importanti come gli attaccanti Andrea Liberati e Guidano Napolano. Sul fronte degli acquisti ha ingaggiato i portieri Mattia Pezzuoli (05) ex Rosetana, Daniele Amato classe 2005 ex Giovanili dell’Ascoli e Andrea Testa, cl’90) ex Civitanovese, i difensori Nicolò Aloisi (99) ex Monticelli, Emanuele Aliffi (2000) e Mauro Sosi (87) entrambi dell’A.A.Colli, Il centrocampisti Luca Ambanelli (2002 ex Osimana) e l’attaccante Davide Verdesi (2002) ex Montegiorgio). Chiesanuova. Anche questo team che nella passata stagione si è ben comportato nella massima serie regionale ha confermato l’allenatore, l’esperto Roberto Mobili.