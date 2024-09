Antisemitismo il console israeliano denuncia il sito pro Hamas | Si fermi la manifestazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’di sinistra non accenna a diminuire e arriva addirittura ad esaltare l’attentato terroristico del 7 ottobre, che procurò la morte di centinaia di cittadini israeliani e l’inizio della nuova guerra in Medioriente. Oggi è la volta di giovanipalestinesi.it, che sul proprio profilo Instagram inneggia ade indica la data del 7 ottobre come, “inizio della resistenza palestinese“. Troppo per passare inosservata, al punto che uno dei consoli onorari d’Israele in Italia ha sporto. L’e ladi Carrai Marco Carrai,onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, “denuncerà formalmente ilgiovanipalestinesi.it per il vergognoso post apparso oggi”.