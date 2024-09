Amadeus fa il suo piccolo Sanremo sul Nove e arruola i big della musica italiana | ecco i primi 4 nomi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha condotto ben quattro Festival die ora si è invece trasferito sul: ma quali sono i progetti del conduttore? Latorna a fare da padrona!non ha mai nascosto un grande interesse per lae i giovani talenti; i suoi Festival dihanno sempre puntato sulla freschezza e sulla novità, portando alla luce nuove proposte interessanti che oggi si sono imposte sul panorama artistico nazionale e non. Cosa succede ora? Sul, il noto presentatore sta realizzando un “”: il prossimo 22 settembre, infatti, terrà le redini del Suzuki Music Party, una trasmissione che ricordaPower Hits Estate, Tim Summer Hits e Battiti Live, ma con una differenza. Quale? I cantanti che arriveranno sul palco non presenteranno brani già noti, bensì inediti.