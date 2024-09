Alvaro Morata e Alice Campello ecco quale sarebbe il vero motivo che sta alla base della fine del loro matrimonio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tra le coppie che sono scoppiate in questa calda estate c’è stata anche quella formata dal calciatore. I due sembravano molto innamorati e affiatati, tant’è che la notiziadel– avvenuta tramite comunicato pubblicato su Instagram – ha lasciato interdetti i più. Dopo l’annuncio sui social hanno cominciato a moltiplicarsi le indiscrezioni e i rumor in merito alle cause che hanno portato i duerottura e non è mancato chi ha insinuato un tradimento da parte del calciatore ai danni dell’ex moglie, laperò ha prontamente smentito il tutto, spiegando che ladelè stata dovuta ad una serie di piccoli litigi che hanno minato la serenità di coppia: Siamo due giovani, siamo stati entrambi immaturi quando si tratta di gestire certe situazioni, La mia depressione post partum ha influiti e anche la sua.