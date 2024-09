Allarme violenza nel Frusinate tre pestaggi tra giovani in poche ore

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI - Un sedicenne massacrato di botte per un complimento di troppo, un coetaneo colpito con un coltellino per aver difeso un amico e un altro finito sempre in ospedale perchĂ© colpito a bottigliate. In provincia di Frosinone inore si è registrata una vera e propria escalation di. Il primo episodio è accaduto ad Alatri, cittĂ degli omicidi Bricca e Morganti Un adolescente seduto in un pub è stato chiamato all'esterno con una scusa e una volta fuori accerchiato e picchiato selvaggiamente.  A Pontecorvo, nel sud del, da settimane si vive una situazione di emergenza per la rivalitĂ tradel posto e rifugiati ospiti di case famiglia. Due persone ferite nel meno di due giorni. Nella cittadina lo scorso mese di agosto un marocchino di 24 anni è stato ucciso da un connazionale a colpi di lama. Â