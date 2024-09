44 e 60 anni | perché sono i momenti chiave dell’invecchiamento

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’invecchiamento non è un processo lento e graduale. Secondo uno studio dell’Università di Stanford, cidue picchi-: a 44e a 60. GUARDA LE FOTO Collagene per il viso: i migliori prodotti e le novità per combattere l’invecchiamento 44 e 60La ricerca, che ha monitorato migliaia di molecole diverse in persone tra i 25 e i 75, ha rilevato due grandi ondate di cambiamenti. I risultati potrebbero spiegarei picchi in determinati problemi di salute, tra cui problemi muscoloscheletrici e malattie cardiovascolari, si verificano proprio intorno ai 44 e 60. Non c’è correlazione, per le donne, con la menopausa: i cambiamenti a metà dei 40riguardano anche gli uomini.