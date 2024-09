Venezia 2024 | tornano Tilda Swinton e Julianne Moore sul sesto red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilreddella Mostra del Cinema diè dedicato a The Room Next Door, nuovo film di Pedro Almodovar con protagoniste. Sesta giornata di redalla Mostra del Cinema di, dedicata soprattutto alla nuova creatura cinematografica di Pedro Almodovar. Protagoniste di The Room Next Door sono, entrambe di ritorno in Laguna per la promozione in anteprima del film, il primo per Almodovar girato in lingua inglese. Crediti: Ansa – VelvetMagL’81esima edizione dientra sempre più nel vivo. Giorno dopo giorno, il suo redsi arricchisce di celebrità. In occasione delgiorno, ad esempio,ha accolto a braccia aperte anche le recentissime Madrine della kermesse.