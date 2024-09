Varriale | De Laurentiis ha fatto degli investimenti importanti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Enrico, giornalista, è intervenuto a Napoli Magazine Live. Nel corso del programma di approfondimento su Radio Punto Zero, ha parlato del mercato del Napoli. Si è soffermato poi su Lukaku e sul caso Osimhen. Di seguito quanto affermato dal giornalista.sul mercato del Napoli Così: “Mercato del Napoli? Il mercato è stato condizionato dalla situazione generale. Il Napoli aveva una strategia che puntava ad incrementare le entrate con Osimhen. Tutti quelli che dicevano che il Napoli non poteva permettersi l’ingaggio di Conte e le mosse di mercato dell’allenatore, sono stati smentiti. Desi è mostrato subito forte con l’arrivo di Conte e gli acquisti di calciatori come Buongiorno, che è un difensore fortissimo. Dopo la sconfitta di Verona, hae questo gli va riconosciuto.