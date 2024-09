Ultime Notizie Roma del 03-09-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier israeliano Netanyahu Mauro sta facendo abbastanza per raggiungere un accordo con la massa per un cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi in è convinto il presidente americano Joe biden che A domanda diretta dei giornalisti sull’impegno dei leader italiano nei ti ha risposto un secco no vai di una parlato poco prima di incontrare la Casa Bianca i negoziatori statunitensi alla presenza anche della vicepresidente kamala Harris candidata alle presidenziali di novembre gli Stati Uniti come l’Egitto e catarro anche se metti come mediatori spingono da mesi per uno scambio di ostaggi per i prigionieri palestinesi o un cessate il fuoco nella striscia biden ha confermato che sono in Corso colloqui per raggiungere un accordo di cessate il fuoco con gli occhi alla domanda su un italiano ...