Ufficio passaporti preso d’assalto dai tifosi del Bologna in vista delle trasferte di Champions

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 –” dairossoblù, inprimedi. Da venerdì, giorno del sorteggiosfide, la sezione dedicata alle richieste urgenti di passaporto sul portale della Questura ha visto un incremento esponenziale di richieste di appuntamenti. Circa 150 già arrivate in tre giorni, con l’di Piazza Galilei capace di processare ogni giorno 45 domande. Una situazione legata alledelin calendario il 2 e 22 ottobre prossimi, quando i rossoblù incontreranno prima il Liverpool e poi l’Aston Villa a Birmingham. Dato che per viaggiare in Inghilterra non basta più soltanto la carta d’identità, isono corsi a fare richiesta urgente di passaporto, muniti dei biglietti aerei già acquistati.