Successo per l’Ecomobile di Geofor esteso il servizio del Comune di Calci

(Di martedì 3 settembre 2024)(Pisa), 3 settembre 2024 - A partire da sabato 7 Settembre, grazie alriscontrato dalsin dalla sua attivazione, nell’Aprile scorso, ildiha deciso di potenziare e ampliare questosvolto da, raggiungendo anche Castelmaggiore, Montemagno e La Corte. L’obiettivo è quello di servire un bacino sempre più ampio del territorio e permettere ai cittadini di conferire vari tipi di rifiuto, senza dover necessariamente recarsi al Centro di Raccolta di via del Paduletto. "La presenza delanche nelle frazioni alte e in quelle più popolose – spiega l’assessora all’ambiente, Valentina Marras - è stata pensata insieme aper offrire unancora più vicino e comodo per i cittadini, incentivando una gestione corretta e responsabile dei rifiuti e favorendo una ulteriore riduzione della frazione indifferenziata.