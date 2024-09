Strage Paderno Dugnano il racconto del 17enne | Papà mi chiedeva di chiamare i soccorsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Ladiha sconvolto l’Italia. Resta ancora oscuro però il movente che ha spinto l’assassino reo confesso, un ragazzo di appena 17 anni, ad uccidere senza pietà il padre, la madre e il fratellino di 12 anni. Il giovane ha reso una prima confessione in carcere. Ma, nonostante le sue parole, il mistero resta fitto.Leggi anche: Chi erano Fabio e Daniela, uccisi dal figlio. Accoltellato anche il fratello più piccolo “Anche lui non si dà una spiegazione, ma sa che non si torna indietro. – spiega la pm della Procura per i minorenni Sabrina Ditaranto durante la conferenza stampa tenuta presso il Comando provinciale di Milano dei carabinieri – Ha parlato di un suo malessere, non collegato alla famiglia. E un movente da un punto di vista giuridico al momento non c’è, e non è detto che ci sarà. Da un punto di vista sociologico le indagini sono aperte”.