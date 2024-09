Serie C Nel posticipo solo sorrisi per Ascoli e Vis Pesaro

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 3 settembre 2024) Finalmente buone notizie per le marchigiane. Vince e convince la Vische strapazza l’Arezzo per 3-0. Vince di misura, per 1-0, l’con la Pianese 2 settembre 2024 –e Vis erano attese dal primo turno casalingo, impegnate rispettivamente contro Pianese ed Arezzo. Vince l’di Carrera al debutto al “Del Duca” contro la matricola Pianese. Bianconeri che passano già in vantaggio al 2’ con Varone portando subito l’inerzia del risultato dalla propria parte. Gli ascolani rischiano anche il pari in alcune occasioni, ma è l’estremo difensore bianconero Livieri a salvare per 2 volte la propria porta. L’ci prova poi anche col bomber Corazza, senza fortuna. Il triplice fischio finale sancisce la vittoria dei bianconeri, che tornano a vincere al “Del Duca” dopo tanti mesi, anche se per la squadra di Carrera ci sono ancora ampi margini di crescita.