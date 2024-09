Sergio Bonelli Editore presenta TEX LA CONGIURA

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 3 settembre 2024) Torna in libreria e in fumetteria in una nuova edizione cartonata TEX. LA, con i testi di Claudio Nizzi e i disegni di Claudio Villa. Protagonista di questa avventura è il capo della polizia di Frisco, Tom Devlin, che è stato rapito dalla mala. Tex e Carson scendono a patti con il diavolo per ritrovare lo storico amico, perché soltanto capitan “Barbanera” Drake sa dov’è. Quest’ultimo, rinchiuso ad Alcatraz, gioca la sua carta vincente: vuole la libertà o non aprirà bocca. Tra spettacolari evasioni, battaglie navali e scontri con i temibili indiani Nootka, la strada per togliere dai guai Tom Devlin si fa sempre più pericolosa. Completa il volume la postfazione Vacanze al “fresco” di Luca Barbieri. TEX.