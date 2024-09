Salerno sospensione idrica | tutte le strade interessate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di SistemiSerivi Idrici: Si comunica che nei giorni giovedì 5 e venerdì 6 settembre sono in programma 2 sospensioni idriche: GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE 2024 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 verrà sospesa l’erogazionealle seguentie traverse limitrofe: via A. Tesauro; via R. Virtuoso; via F. Mancini; via G. Quagliariello; via G.B. Falcone; via A. Lenza; P.zza R. Petti; via F. Amodio; via M. Farina; via Felline; via A. Migliorati; via S. Apicella; via E. Moscati; via F. Della Monica; via R. Morese; via O. De Sica; via F. Federici; via G. Cristaino; via G.M. Pessolani; via C. Farina; via V. Del Re; via V. Vestuti; Piazzale O. Serino; via N. Granati; via A. M. Sica; Piazzale V. De Crescenzo; via Palestro; via D. Romagnano; via SS. M. Immacolata; via Cernaia; via Aspromonte; via F. Amodio; via G.