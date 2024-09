Queer recensione del film di Luca Guadagnino con Daniel Craig | parlare senza parlare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) Conrealizza ilche voleva fare da tutta la vita:è Lee, alter ego dello scrittore William S. Burroughs, ossessionato dal "" e dalla telepatia. Unnon facile, che richiede una certa cultura per essere decodificato, ma è un viaggio affascinante. William S. Burroughs non amavae chi parlava troppo. Lo disse a una cena, come riportato in apertura di un bellissimo pezzo di Rolling Stone del 1974, in cui lo scrittore intervista David Bowie. Alle parole dette, Burroughs preferiva le immagini potenti, come quella di Ma Barker, criminale morta negli anni '30, che parlava poco. Si limitava a stare seduta con la sua pistola a vista. È così che lui voleva essere.