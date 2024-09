“Power Hits Estate 2024” la line up del concerto stasera in tv | chi vincerà?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024)in tv va in onda l’allegro elogio del tormentone. L’in musica di RTL 102.5 e Radio Zeta si trasforma in due grandi show. Oggi, martedì 3 settembre, in diretta dall’Arena di Verona, a partire dalle ore 21, l’appuntamento firmato Rtl 102.5. La prima radiovisione d’Italia, porterà sul palco gli artisti più amati della nuova scena musicale italiana e le canzoni più suonate dalla radio durante la stagione estiva. Per decretare il Power Hit dell’2024. Alla conduzione Paola Di Benedetto e Matteo Campese Domani, 4 settembre, sempre all’Arena di Verona dalle ore 21, arriva la seconda data del FutureLive di Radio Zeta – presentata da Paola Di Benedetto, Giulia Laura Abbiati, Luigi Santarelli – con gli artisti di oggi e di domani amati dalla Generazione Zeta.