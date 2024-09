Pm tante richieste ma non emerge un mandante per Striano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Non un'unica regia, un, maal tenente della guardia di finanza Pasqualedi carpire informazioni riservate tramite accessi ritenuti abusivi al sistema delle segnalazioni di operazioni sospette e alla banca dati della Direzione nazionale antimafia è l'ipotesi alla quale sta lavorando la Procura di Perugia. Un aspetto ancora all'attenzione dei magistrati, coordinati dal capo dell'Ufficio Raffaele Cantone, che hanno parlato di indagini "non affatto concluse". Riguardo ai motivi che hanno indottoa fare gli accessi, gli inquirenti avrebbero ipotizzato una serie di possibili scenari. L'ipotesi è delineata anche nella richiesta di custodia cautelare (ai domiciliari) per lui e per l'ex sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati. Istanza respinta dal gip e ora impugnata dalla Procura al tribunale del riesame.