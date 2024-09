Paralimpiadi 2024 sei medaglie azzurre nella giornata di oggi | due ori un argento e tre bronzi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024) Parigi, 3 settembre– Portano la firma di Carlotta Gilli e Stefano Raimondi le dued’oro della sestadei Giochi Paralimpici Parigi. Gilli ha trionfato nei 200 misti SM3, mentre Raimondi ha vinto nei 100 farfalla S10. “Mi sono detta di dare tutto quello che avevo e ce l’ho fatta. Tanto era l’ultima gara e non avevo nulla da perdere. Ho fatto cinque gare, ho vinto cinque, ho aperto e chiuso con l’oro, quindi direi che posso ritenermi soddisfatta”. Lo ha detto Carlotta Gilli a dopo l’oro nei 200 misti SM13 ai Giochi Paralimpici di Parigi. “In partenza speravo che potesse andare così ma non pensavo, perché c’erano tante avversarie molto forti. Non potevo sottovalutare nessuna, sono arrivate molto pronte e si è visto. Potersi confermare con cinque, poi qui, con il pubblico, con amici e la famiglia è bellissimo.