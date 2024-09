L’ultima vittima in vita di Mengele contro Owens l’afroamericana di estrema destra che piace a negazionisti e suprematisti bianchi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) È afroamericana. È una conservatrice intransigente – qualcuno non esita a definirla di– che sostiene la candidatura di Donald Trump alle presidenziali di novembre. Ma la sua “passione” può diventare un boomerang anche per The Donald, dato che certe dichiarazioni superano l’immaginazione del più fervente cappuccio bianco del Ku Klux Klan. Lei si chiama Candaceversia riguarda il suo giudizio sugli esperimenti di, medico e criminale di guerra nazista, sui prigionieri e deportati ebrei nei lager. Nel suo podcast di metà luglio,ha bollato quelle attività come “bizzarra propaganda”, attirando le ire delsopravvissuta al bisturi di torturatore tedesco.