LIVE Sinner-Paul US Open 2024 in DIRETTA | inizia l’ottavo di finale

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.55è avanti 2-1 nei precedenti con l’americano. Vinse per 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3 al 2° turno a Madrid nel 2022 e in semia Toronto 2023 per 6-4, 6-4. Fu invece sconfitto agli ottavi sull’erba di Eastbourne nel 2022 per 6-3, 3-6, 6-3. 02.48: Il match tra Iga Swiatek è Liudmila Samsonova è finito. A breve in campo Jannike Tommy. 22.00 Il russo Daniil Medvedev maltratta il lusitano Nuno Borges nel match valido per gli ottavi didegli USdi tennis e si qualifica ai quarti, dove attende proprio il vincitore della sfida tra l’azzurro Janniked il padrone di casa statunitense Tommy: il numero 5 del seeding liquida il portoghese con il netto score di 6-0 6-1 6-3 in un’ora e 48 minuti di gioco. Non prima dell’1.