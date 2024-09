LIVE Louis Vuitton Cup in DIRETTA | Luna Rossa batte nettamente i neozelandesi! Succede di tutto tra fulmini e rischio cappottamento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DISU NEW ZEALAND 15.40 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 15.39 Oggi abbiamo respirato tutta l’essenza dell’America’s Cup, amici di OA Sport. Partenze serrate, barche che rischiano di cappottarsi e navigano a quasi 50 nodi nella tempesta, un fulmine che cade e fa raggelare il sangueSpettacolo vero. E per fortuna che è andatobene 15.36 A questo punto domaniaffronterà domani Orient Express, ma difficilmente anche American Magic. Andranno infatti recuperate prima le due regate di oggi (American Magic-Ineos e-Orient Express). 15.34 REGATE CANCELLATE! È già andata di lusso che quel fulmine non abbia creato danni a. Si è preferito rimandarea domani.