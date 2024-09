L’intelligenza artificiale è una cosa seria e potenzialmente pericolosa ma non tutti l’hanno capito

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 3 settembre 2024) L’avrete visto, tra social e quotidiani anche in questi giorni. È una dinamica che la psicologia chiama “confetti illusion”. Non è un’illusione ottica, ma una particolare caratteristica della percezione. Noi vediamo ogniall’interno di un contesto ed è il contesto a determinare ciò che vediamo. Un esempio: prendete delle arance ancora acerbe e mettetele in una retina rossa. Vi appariranno immediatamente di un bel colore arancio maturo. Il trucco c’è ma non si vede. Quella percezione fa sì che nei supermercati troviamo sempre le arance nelle retine rosse. Chi si occupa di marketing lo ha. Che c’entra tutto questo con la comunicazione? Moltissimo.