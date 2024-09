Iran Onu | Oltre 400 persone giustiziate soltanto quest’anno

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 3 settembre 2024)400, tra cui 15 donne, sono statein. La denuncia arrivata da un comitato di sei relatori speciali dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, preoccupati per l’aumento delle esecuzioni compiute nel mese di agosto, quando le autorità di Teheran hanno messo a morte almeno 81, quasi il doppio rispetto alle 45 uccise a luglio. “Siamo profondamente preoccupati per questo forte aumento delle esecuzioni”, si legge nel rapporto pubblicato ieri dagli esperti incaricati dall’Alto commissariato Onu. “Secondo le informazioni ricevute, delle 81 esecuzioni di agosto, solo una frazione è stata ufficialmente segnalata dalla Repubblica islamica dell’, evidenziando l’urgente necessità di trasparenza”. “Quasi la metà (41) delle esecuzioni sono state eseguite per reati di droga.