Inter una differenza con le precedenti soste | Inzaghi ha un solo pensiero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) L’durante questa sosta per le Nazionali lavorerà in vista della ripresa quando ci sarà prima il Monza, poi il Manchester City in Champions League e a seguire il Milan nel primo derby della stagione. Calendario impegnativo dunque, mapuò contare su una piccolarispetto al recente passato OTTIMA CHIUSURA – L’di Simoneha chiuso bene prima della sosta battendo l’Atalanta con un 4-0 che lascia pochi dubbi. Complice il pareggio della Juventus con la Roma, i Campioni d’Italia hanno conquistato anche la vetta della classifica insieme ai bianconeri e alle due sorprese di questo avvio di stagione, ovvero Udinese e Torino. CARNE AL FUOCO – Ad Appiano Gentile ci si ritrova adesso con un occhio rivolto al weekend del 14-15 settembre quando l’affronterà il Monza.