Il ritorno sui banchi | Pause ed esercizi per studiare meglio

(Di martedì 3 settembre 2024) di Jacopo Franceschini L’arrivo di settembre, con l’estate ormai agli sgoccioli, significa ritornare alle abitudini quotidiane ed alla propria routine per gran parte dei modenesi. Le strade vuote e libere dal traffico sono un ricordo lontano ormai, con le aziende che hanno riaperto e la città che è tornata a riempirsi. Per gli studenti e gli universitari è dunque tempo di ripartire: il 16 settembre si tornerà tra idi scuola, mentre la tanto temuta e rimandata sessione universitaria settembrina è alle porte, e sono numerosi i ragazzi che devono prepararsi per superare gli esami accademici in queste settimane.