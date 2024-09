I conservatori di Meloni scaricano Orban | E’ il cavallo di Troia di Putin

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Ieuropei di Ecr, il gruppo guidato da Giorgia, hanno sferrato un durissimo attacco contro il Premier ungherese, alleato di Salvini a Bruxelles. In un editoriale al vetriolo pubblicato sul sito del gruppo,è stato definito “ildidinella Ue“. Una svolta clamorosa, se si pensa che in passato i rapporti con il Premier ungherese erano buoni e c’era un dialogo aperto per il suo ingresso nel gruppo dei. Un’affermazione plateale, quella dell’Ecr, condita da un’aggiunta ancora più netta: “vuole infiltrare spie (russe, ndr) nella Ue“. La rottura fra il gruppo dei patrioti fondato dal leader magiaro e l’Ecr è stata causata dalla visione opposta di ciò che sta accadendo in Ucraina.è amico di, dal quale si è anche recato in visita senza avvisare nessuno nel Parlamento europeo.