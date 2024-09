Giareda 2024 a Reggio Emilia al via la 45esima edizione | programma completo e strade chiuse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre– Come da tradizione, l’inizio di settembre porta con sé il ritorno della, la festa in onore della Beata Vergine della Ghiara e Sagra di. Da domani a domenica 8 settembre il centro storico si rianimerà in gran stile dopo il periodo di pausa estiva. Il culmine della festa sarà proprio domenica, festa liturgica della Natività di Maria, ma già da domani sarà protagonista il mondo del commercio, dall’enogastronomia all’artigianato, e quello del volontariato e dell’associazionismo.