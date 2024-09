Fragili chiusi nei social ansiosi Più della metà degli adolescenti toscani soffre di disagio psicologico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Firenze, 3 settembre 2024 - La tragedia di Paderno Dugnano ha scosso l’Italia intera e, in particolare, le famiglie con figli, attonite di fronte ad un fatto di cronaca avvenuto all’interno di un contesto apparentemente sereno. Mamma, babbo, due figli. Cosa può essersi scatenato nella mente dell’omicida? E, soprattutto, cosa sta succedendo ai nostri ragazzi? I dati, a tal proposito, fanno venire i brividi. È del febbraio scorso un’indagine dell’Agenzia regionale di sanità in base alla quale ben 70milahanno manifestato undi tipo, cresciuto in maniera esponenziale dopo il Covid. Sempre in quella fascia d’età siamo di fronte ad un numero molto elevato di accessi al pronto soccorso (8,1 ogni mille abitanti) e, soprattutto, a ricoveri per problemi psichiatrici in fase acuta che sono quasi triplicati dal 2012.