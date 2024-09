Fabo la missione di Chiera si chiama A2 | Sono rimasto per chiudere il cerchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Mario Boni, ’unico dieci’ della pallacanestro termale e ambassador per laHerons Montecatini nei giorni scorsi lo ha invocato: "Mi auguro chediventi ancora più protagonista, ha le potenzialità per fare una stagione da 15-16 punti a partita". Sui numeri il diretto interessato preferisce non esprimersi, ma un dato è certo: al numero 6 rossoblù l’epilogo della passata stagione non è andato giù e farà il possibile e l’impossibile per riportare gli aironi alle soglie della A2., innanzitutto come sta? "Molto bene, grazie. Dopo due settimane di lavoro e un’amichevole nelle gambe la condizione fisica sta crescendo, mi sento in forma". Che giocatore hanno ritrovato gli Herons dopo la pausa estiva? "Un Adriansicuramente carico e più motivato che mai, anche perché sento che c’è un lavoroin sospeso che vorrei provare a portare a termine.