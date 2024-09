Estate 2024 in Emilia Romagna | la seconda più calda degli ultimi 100 anni Le previsioni per l’autunno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre– “Quella delresta una delle cinque estati più calde in assoluto del nuovo millennio”. Il riminese Roberto N, tecnico meteorologo, socio Ampro (Associazione meteo professionisti), divulgatore scientifico e consulente ambientale, fa il punto della situazione a anticipa come sarà: “Il trimestre settembre, ottobre, novembre, così come per dicembre, mostra una tendenza a valori termici vicini o superiori alla norma”. E spiega che “dovremo imparare a convivere con questi cambiamenti climatici e adattarci a una realtà in cui le “mezze stagioni” sono sempre meno presenti”. Parola all’esperto. N, com’è stata finora la stagione indal punto di vista climatico? “Il trimestre estivo (iniziato climaticamente il 1° giugno e terminato canonicamente il 31 agosto) è stato il secondo più caldo100