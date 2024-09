Esplosione Forcella deceduto il 41enne in rianimazione al Cardarelli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’in seguito ad un arresto cardiaco questa notte presso il reparto didel Dea (Dipartimento per l’emergenza e accettazione) del Pronto Soccorso deldi Napoli ilcoinvolto nell’di sabato scorso a. Lo si apprende dallo stesso Dea del. Giunto in ospedale con traumi da schiacciamento toracico ed ustioni sul 30 per cento del corpo, l’uomo è sembrato da subito molto grave. Restano in Terapia Intensiva Grandi Ustionati (Tigu) intubati e sedati altri due connazionali del Bangladesh, nati nel 1964 e 1981, rispettivamente con ustioni sul 65 per cento e l’85 per cento del corpo. Anche per loro le condizioni sono estremamente gravi. L'articoloilinalproviene da Anteprima24.it.