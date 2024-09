Ciclismo altro colpo di scena | Cavendish potrebbe non ritirarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 – Il primo ritiro era in programma a fine 2023, ma poi la frattura alla clavicola occorsa al Tour de France 2023, con conseguente mancato sorpasso al record di vittorie di tappa di Eddy Merckx, aveva rimandato la questione al 2024. Nella scorsa Grande Boucle in effetti la missione Markl'ha portato a compimento, vincendo la 35esima frazione complessiva e staccando così il Cannibale. Dunque, sulla carta, stavolta sembrava tutto pronto per appendere la bici al chiodo: invece non è detto che sia così.