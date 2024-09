Caro ministro Sangiuliano le ricordo che siamo un Paese al contrario | non si dimetta!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) di Alessio Andreoli Come immaginavo, la vicenda che coinvolge ilGennaroe la signora plurilaureata (almeno questo è quanto dichiarato da lei stessa nei suoi profili) Maria Rosaria Boccia sembra aver raggiunto il suo apice con la richiesta da parte delle opposizioni delle dimissioni del. Ovviamente in un“normale”, dopo che Maria Rosaria Boccia (con tanto di prove) ha smentito le dichiarazioni delsbugiardando al contempo il/la Presidente del Consiglio, Gennarosi sarebbe dovuto dimettere seduta stante. Ma il nostro non è unnormale e a malincuore, una tantum, devo dare ragione al noto generale: è unal! Ma andiamo avanti. La richiesta di dimissioni mi sembra un esito scontato che però non tiene conto di altri aspetti.