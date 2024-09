Borsa | Europa male con Wall Street e petrolio Milano -11%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Proseguono le vendite sulle Borse europee, che accentuano i ribassi dopo l'avvio in rosso die in scia alle forti vendite sulche penalizzano i titoli dell'energia.cede l'1,1%, davanti a Londra (-0,7%), Francoforte (-0,5%) e Parigi (-0,4%). Sui mercati prevale l'avversione al rischio in vista di una settimana ricca di dati macro che culminerà , venerdì, con quelli sul mercato del lavoro americano, all'origine di una forte correzione sulle Borse mondiali all'inizio di agosto. Gli investitori cercano riparo nel mercato dei titoli di Stato, in vista dei tagli dei tassi attesi a settembre, con i rendimenti dei bond in lieve calo (i Treasury cedono 5 punti base e i Btp 3 punti base) mentre lo spread tra i decennali italiani e il Bund si allarga di 4 punti base a quota 146.