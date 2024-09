BARBARA LUNA esce con NIENTE DI PIU’ il 6 settembre

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) Da venerdì 62024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming in rotazione radiofonica “di più”, il nuovo singolo di. “di più” è il nuovo singolo diDal 62024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming in rotazione radiofonica “di più”, il nuovo singolo di. Cosa rappresenta “di più”? “di più” è il brano della rinascita, dove finalmente vengono messi dei punti e si riparte da zero! In questa canzone troviamo nuove sonorità e un nuovo modo di esprimere un sentimento. Commenta l’artista così la nuova release: “Ho scritto questo brano basandomi su una ‘non emozione’, su quanto ci si riesca a stupire di non provare più nulla per una persona che per anni ha fatto parte della tua esistenza.