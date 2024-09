Ballando con le Stelle 19 una concorrente ha atteggiamenti snob | la reazione di Sonia Bruganelli al rumor

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 3 settembre 2024) Con l’avvicinarsi della nuova edizione dicon le, in programma a partire dal 28 settembre, cresce l’attesa per scoprire chi tra i vip danzanti saprà conquistare il pubblico e la giuria. Tra le concorrenti di questa edizione figurano nomi come Federica Nargi, Nina Zilli, Bianca Guaccero, Federica Pellegrini e. il cast dicon le2024 comprende anche volti maschili noti come Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Massimiliano Ossini, I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi, Furkan Palali e Tommaso Marini. Manca ancora l’ultimoda ufficializzare, che la conduttrice Milly Carlucci sta tenendo al momento segreto. Nel frattempo ci ha pensato Giuseppe Candela a svelare un curioso “dietro le quinte”.