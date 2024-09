A che ora Luna Rossa-Orient Express? Nuovo programma e tv | salta la regata con American Magic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) I fulmini che si sono abbattuti in mare a Barcellona hanno costretto gli organizzatori a interrompere latrae Team New Zealand, quando l’equipaggio italiano stava affrontando l’ultimo lato di bolina e si stava involando verso il traguardo con oltre un chilometro di vantaggio nei confronti dei Kiwi. La vittoria è stata assegnata a Team Prada Pirelli, ma la giornata è stata definitivamente sospesa e non si sono così potuti disputati i due successivi confronti. L’atteso testa a testa trae INEOS Britannia e la sfida trasono così stati rinviati a mercoledì 4 settembre. Le due regate apiranno la giornata a partire dalle ore 14.00, seguite da Alinghi-e INEOS Britannia-Team New Zealand.