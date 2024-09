US Open 2024 Zverev | Soddisfatto del mio livello stimolante affrontare Fritz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Sono moltodel miodi gioco negli ultimi tre set. Quarti con? In passato sono sempre state battaglie e sfide belle. Èaffrontarlo e ai quarti di finale Slam non esistono partite facili“. Così Alexanderdopo aver eliminato Nakashima negli ottavi di finale degli US, guadagnandosi i quarti dove affronterà, appunto,. Come riporta SuperTennis,, che sta vivendo una delle stagioni migliori della sua carriera, ricorda quanto successo due anni fa: “Nel 2022 ero molto vicino a diventare numero 1 del mondo. L’infortunio non mi ha aiutato e sono rimasto fuori per 7 mesi. Sono felice di come sia andata la mia carriera dopo quel problema fisico e ho ancora tanti obiettivi da raggiungere“. US: “del mio” SportFace.