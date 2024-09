Treviva ci vediamo a giugno 2025

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) “non è solo un evento, ma una vera e propria esperienza in cui arte, cultura e divertimento si fondono armoniosamente. Un tributo alla comunità di Treviolo e non solo, pensato per accogliere migliaia di persone da tutta la provincia”. Con queste parole, Pasquale Gandolfi, rieletto per la terza volta sindaco di Treviolo, annuncia la nuova edizione di, che si terrà a. Il format è ormai consolidato per i circa 50.000 visitatori che, ogni anno, partecipano alle due giornate di eventi, solitamente organizzate durante il secondo weekend di. Il programma prevede concerti, dibattiti e percorsi enogastronomici lungo via Roma, pensati per soddisfare un pubblico di tutte le età: adulti, giovani e bambini. “Siamo già al lavoro per la prossima attesissima edizione – rivela il sindaco -.