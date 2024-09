Traffico Roma del 02-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

LuceverdeUn saluto dalla redazione brevi rallentamenti sulla tangenziale est tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpicoin coda sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est un incidente rallenta ilin viale Augusto Imperatore all'altezza di via Gaspare Gozzi anche in via Tiburtina ilè rallentato per un incidente all'altezza di via di Settecamini chiusa via Ardeatina per la presenza di alberi sulla carreggiata tra via Giulio Aristide Sartorio e via di Grotta Perfetta a San Giovanni via Santo Stefano Rotondo per lavori di manutenzione straordinaria deviate le linee bus 117 117 di da piazza San Giovanni lungo via dell'Amba Aradam e via della navi