The Brutalist la recensione | un’autentica epopea

(Di lunedì 2 settembre 2024) Forse non riceverà i clamori che merita, ma Thedi Brady Corbet potrebbe davvero stupire in questa Venezia 81. Il regista arriva al terzo lungometraggio (il secondo in Concorso al Festival del Cinema) con un’opera magna di ben 215 minuti – al momento l’unica con intervallo programmato in fase di montaggio. Theha la risma dei kolossal, il peso dei grandi biopic, ma ciò che lo rende davvero unico è uno stile che lo esalta come unicum da ricordare anche nei mesi a venire. Un’omaggio all’arte e ai suoi tormenti, ma anche un’ode al contesto della Mostra di Venezia: Corbet porta su schermo l’appassionante e intenso racconto di un uomo (un artista) dalle mille sorprese, tanto nel bene, quanto nel male.