Scagionare le vittime ovvero il vizio di indagare la moralità delle donne uccise

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sharon Verzeni, 33 anni, è stata uccisa con 4 coltellate la notte tra il 29 e 30 luglio scorsi a Terno d’Isola da Moussa Sangare, 30 anni, ora accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il reo confesso non conosceva la vittima. L’ha scelta a caso, dopo una serie di violenze verso terzi e di denunce a suo carico da parte della sorella che aprono alla domanda: “Si poteva evitare?”. La risposta è quasi sempre sì. Ma il punto qui è un altro. Ogni volta che una donna muore ammazzata ci si affretta a capire se, in qualche modo, “se l’è andata a cercare”. Si passano al setaccio situazioni opache, tra cui si annoverano abitudini che risulterebbero normali – o comunque non pregiudiziali – se adottate da un uomo.