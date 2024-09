Roma 38enne cade dal quarto piano | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Cronaca diNotizie – Un uomo argentino è mortondo daldi una palazzina a, nel quartiere Ostiense. Le autorità indagano sull’accaduto. A, in via dell’Impruneta, quartiere Ostiense, si indaga sulla morte di unargentino, avvenuta ieri pomeriggio. L ‘uomo è caduto daldi una palazzina, perdendo la vita sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della questura di, che hanno avviato leper chiarire le dinamiche dell’accaduto. La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro della salma e, al momento, non esclude l’ipotesi di suicidio, anche se tutte le piste restano aperte.