Rivoluzione Napoli Conte lo ha trasformato in 51 giorni | le tre mosse ‘vincenti’ del mister

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Con mercato, tattica e mentalità, il tecnico Antonioha stravolto il, gettando le basi per una stagione da protagonista. Antonioha preso le redini delcon una missione chiara: trasformare una squadra già vincente in una macchina da guerra ancora più efficace e determinata. In soli 51, il tecnico salentino ha dato vita a unache ha stravolto il mondo azzurro, portando ila una nuova dimensione tattica e mentale. 1. Un mercato di esperienza La prima mossa strategica diè stata la gestione del mercato estivo, in sinergia con un Aurelio De Laurentiis più che mai determinato a investire. Contrariamente alla tradizione partenopea di puntare su giovani talenti da far crescere, quest’estate ilha optato per calciatori già affermati, pronti a dare il massimo subito.