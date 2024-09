Regionali Liguria Andrea Orlando candidato allo yogurt

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nell’afoso clima tropicale di questo tardo agosto si manifestano inquietanti mutazioni genetiche che riguardano soprattutto il Pd. Ad esempio, la cronica “sindrome dell’ospite in casa d’altri” che affligge Elly Schlein sta ormai virando in quella “di Stoccolma”; in cui la sequestrata sviluppa una dipendenza psicologica nei confronti dei carcerieri, che assume l’aspetto di un vero e proprio innamoramento. In questo caso, la condiscendenza verso i cacicchi che la tengono in pugno determina l’abiura di ogni velleità rinnovatrice sbandierata in passato, trasformando la mitica Thule del “campo largo” in una sorta di suq maghrebino; perfetto per rimettere in gioco il tosco-saudita Matteo Renzi, con tutte le sue cianfrusaglie da “vu cumprà” della politica nazionale.